Поляки попередили, що на пункті пропуску Зосін-Устилуг – проблеми
10:26, 19 листопада 2012Суспільство
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Польська прикордонна служба попереджає про труднощі з перетином польсько-українського кордону у пункті пропуску "Зосін - Устилуг" (Волинська область) у зв’язку із проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до грудня.
Ремонтні роботи триватимуть до грудня
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської прикордонної служби.
Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік у наземних пунтках пропуску на польсько-українському кордоні у першій половині цього року зріс на 7,6% - до майже 7 млн.
Між Україною та Польщею функціонують 6 автомобільних, 8 залізничних та один пішохідний пункт пропуску на спільному кордоні.
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