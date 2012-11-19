Експерти оцінили тіньову банківську систему в 67 трильйонів доларів

Про це повідомляється в звіті міжнародного Бюро з фінансової стабільності. За останні 10 років індустрія тіньового банкінгу зросла втричі - на 41 трильйон доларів, передає Bloomberg.

Як повідомляє Лента.ру, частка США у цій сфері дещо скоротилася - з 44 до 35 відсотків.

Основна частина нелегальної банківської активності тепер зосереджена у Великобританії і країнах континентальної Європи.

Бюро висловило свою стурбованість тим, що регулятори не в змозі відстежити розмір угод, що відносяться до тіньових. В першу чергу, мова йде про зворотний викуп, а також схеми, що дозволяють прибрати з балансу ті чи інші активи. У бюро вважають, що великі компанії повинні розкривати більше інформації про угоди з інвесторами.