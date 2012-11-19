Нацбанк запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки

«Надходження в іноземній валюті 1-ої групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року №34, і в російських рублях, на які розповсюджуються вимоги постанови №475, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 50 відсотків» - йдеться у постанові Нацбанку №479, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Постанова № 479, як і постанова №475, набуває чинності з 19 листопада 2012 року, і вони діють упродовж 6 місяців з моменту набуття чинності.

Нагадаємо, що постановою №475 Нацбанк скоротив термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів.

«Встановити, що розрахунки за операціям з експорту та імпорту товарів, передбачені ст. 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», мають здійснюватися у строк, який не перевищує 90 днів», - зазначається у постанові №475

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада 2012 р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.