Росіянка вчинила самогубство в Одеському СІЗО

Як повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Одеській області з посиланням на заступника начальника Управління В’ячеслава Кравченка, ув’язнена громадянка Росії, яку раніше обстежували в психіатричній лікарні, перебувала в санблоці СІЗО в очікуванні етапування на повторну експертизу.

«Зараз проводиться розслідування за цим фактом», - додав він.

За відомостями деяких ЗМІ, увязнена, яка згідно з попереднім висновком була психічно хворою, повісилася на простирадлі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 11 жовтня за підозрою в здійсненні вбивства 2-річної дівчинки співробітниками спецпідрозділу міліції «Беркут» була затримана 46-річна російська туристка, що наймала квартиру в будинку №34 по вул. Ніжинській.

За даними облУВС, коли дівчинка з мамою і бабусею повернулися додому з прогулянки, мати відкрила двері квартири на другому поверсі і спустилася вниз, щоб допомогти бабусі підняти коляску. В цей час жінка, яка тимчасово проживала по сусідству, закрилася з дитиною в тамбурі і ні мати, ні бабуся не могли відкрити двері. Із-за дверей чути було крики дитини, які потім різко припинилися. Коли сусідка відкрила двері і впустила батьків, вони знайшли вже мертву дитину з різаною раною на шиї. Жінка намагалася сховатися, але була затримана і в неї з рук було вилучено кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору. В міліції зазначили, що жінка є громадянкою Росії і прибула наприкінці вересня до Одеси на відпочинок. Вона дала правдиві свідчення про скоєння цього злочину.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ознаками ст.115 ч.2 п.2 КК України.

13 жовтня Приморський районний суд Одеси визначив для російської туристки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Одеському СІЗО протягом 2 місяців.