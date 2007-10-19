ЗАТ «Судноплавна компанія «Укрферрі» готує пробний поромний рейс за маршрутом Керч-Поті. Про це повідомив на зустрічі з журналістами президент СК «Укрферрі» Олександр КУРЛЯНД.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, діяльність кримського поромного комплексу судноплавної компанії «Укрферрі» почнеться завтра урочистою церемонією здачі в експлуатацію залізничного моста, спорудженого на Кілійському судноремонтно-суднобудівельному заводі і встановленого в Керченському морському порту.

Вслід за відкриттям, зазначив керівник компанії, відбудеться пробний поромний рейс з української Керчі в грузинський порт Поті, який зараз готують фахівці „Укрферрі”.

За його словами, переправа споруджена на кошти компанії: прямі витрати перевищили 15 млн. грн., а непрямі О.КУРЛЯНД не взявся оцінити. Витрати окупляться, за його прогнозами, приблизно за три роки, хоча компанія сподівається досягти цього раніше.

Президент «Укрферрі» вважає, що введення в експлуатацію Керченського поромного комплексу істотно скоротить термін перевезення вантажів з України в кавказькому напрямку. Це, у свою чергу, приведе до істотного зниження вартості доставки і збільшення кількості рейсів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Судноплавна компанія «Укрферрі» створене 18 жовтня 1995 р. Володіє автомобільно-залізничними поромами «Герої Шипки» і «Герої Плєвни», а також автомобільно-пасажирськими поромами «Каледонія» і «Південна Пальміра». СК експлуатує залізнично-автомобільні поромні переправи Іллічівськ-Варна (Болгарія) і Іллічівськ-Поті. У 2002 році Міністерство транспорту і зв`язку України надало СК «Укрферрі» статус національного перевізника.