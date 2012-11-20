«Студентський захист» проситиме Януковича ветувати закон про держзамовлення

Про це заявив координатор «Студентського захисту» Андрій Черних, повідомили УНІАН в організації.

«Положення законопроекту щодо порядку формування такого державного замовлення, зокрема порядку включення відповідних показників до проекту державного бюджету України, суперечить положенням глави 6 Бюджетного кодексу України, якими детально регламентується процедура подання головними розпорядниками бюджетних запитів, у тому числі і на здійснення державних замовлень», - зазначив А.Черних.

Згідно з положеннями законопроекту, пропонується запровадити нову процедуру здійснення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, на яку не поширюватимуться вимоги законів України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» та «Про здійснення державних закупівель».

Крім того, положення законопроекту (підпункти 2 та 3 частини другої статті 4), якими вносяться зміни до частини четвертої статті 1 Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» та до абзацу десятого частини першої статті 18 Закону України «Про вищу освіту», повністю дублюють діючі положення зазначених статей законів, вважають у «Студентському захисті».

«Законопроект не містить самостійного предмета законодавчого регулювання, достатнього для прийняття окремого закону з відповідного питання, і відповідно законопроект потребує суттєвого доопрацювання. Порушене законопроектом питання має вирішуватися шляхом внесення відповідних змін до закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших законодавчих актів, а не шляхом прийняття окремого закону», - вважає А.Черних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Закон регулює особливості відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.