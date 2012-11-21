На Житомирщині відкрили пам'ятник розстріляним євреям

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник встановлено на місці колишнього гравійного кар’єру поблизу села Дівочки.

Саме у цьому кар’єрі в роки нацистської окупації проводилися масові розстріли євреїв, яких привозили з Черняхова вузькоколійкою. На основі свідчень єврейських емігрантів, котрі зараз проживають в Ізраїлі, розсекречених матеріалів Челябінського КДБ та архівних документів історичного музею Яд-Вашем (Єрусалим) пошуківці встановили, що буквально за місяць у 1941 році у кар’єрі було розстріляно близько 2 тисячі євреїв. Крім того, дослідникам вдалося встановити імена 868 розстріляних.