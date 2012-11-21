В аеропорту “Львів” митники вилучили оптичні приціли

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби Львівської митниці Роман Макар.

Як розповів речник Львівської митниці, громадянин Німеччини прямував у приватну поїздку з Австрії в Україну як пасажир рейсу «Відень – Львів». Після прибуття вказаного пасажира в аеропорт “Львів” під час огляду багажу було виявлено дві упаковки оптичних прицілів для зброї Swarovski Optik, виробництва Австрії.

За цим фактом, за ознаками ст. 471 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Оптичні приціли вилучено до рішення суду, за попередньою оцінкою їх вартість становить понад дві тисячі євро.

Встановлюється з якою метою громадянин Німеччини намагався ввезти в Україну контрабандним шляхом оптичні приціли для зброї.