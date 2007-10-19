Євразійський Союз Молоді спаплюжив державні символи України (фото)

11:31, 19 жовтня 2007
Суспільство
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Відповідна заява розміщена на сайті

Євразійський Союз Молоді бере відповідальність за знищення державних символів України на горі Говерла.

Відповідна заява розміщена на сайті Євразійського Союзу Молоді.

«Силами окремого гірського підрозділу ЄСМ на горі Говерла спиляний і спаплюжений символ окупації України – Тризуб. Знищена гранітна дошка української сектантської церкви. Розбитий гранітний пам`ятний знак, присвячений т.з. «Конституції України». Замість символу українських колаборантів жовто-блакитного прапора над горою підняли прапор Євразійського Союзу Молоді. Гора Говерла перейменована в пік Сталіна», - повідомляється в повідомленні.

На сайті розміщені фотографії і відео, на яких вандали паплюжили державні символи України.

Фото з сайту Портал сетевой войны

 

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