Від Ботанічного саду відрізали 5 гектарів

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, прокуратурою області заявлено адміністративний позов в інтересах Державної екологічної інспекції до суду про визнання протиправним рішення Житомирської міськради, яким затверджено проект землеустрою та встановлення меж території Ботанічного саду.

"Встановлено, що на підставі незаконного рішення Житомирської міськради виготовлено проект землеустрою щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду Житомирського національного агроекологічного університету загальною площею 35,4 га", - пояснила Т.Гоша.

Вона додала також, що у зазначеному проекті не включено до території об’єкту природно-заповідного фонду плодовий сад площею понад 5 га, який є однією із складових Ботанічного саду.

"Натомість безпідставно включено земельну ділянку, на якій розташовані господарські будівлі та інші об’єкти, що суперечить меті і завданню Ботанічного саду", - сказала Т.Гоша.

Як повідомлялося, на території житомирського Ботанічного саду планувалося будівництво будівельного гіпермаркету "Епіцентр", однак протести громадськості міста, яка виступила проти забудови Ботанічного саду, перешкодили цьому.