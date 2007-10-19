Овчаренко узяв печатку і став до роботи

Поновлений Сумським апеляційним судом 29 серпня на посаді голови правління ЗАТ "Укртатнафта" (м. Кременчук. Полтавська обл.) Павло ОВЧАРЕНКО став до роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуку.

"Я став до роботи. Печатка підприємства та інші документи в мене є. Де перебуває зараз колишній голова правління Сергій ГЛУШКО мені не відомо", - сказав П.ОВЧАРЕНКО.

За його словами, виконати рішення судовому виконавцю на заводі ніхто не заважав.

"Кадрових глобальних перестановок не передбачається. Можливо, хтось піде. Колектив мене знає з минулих часів", - сказав П.ОВЧАРЕНКО.

Він висловив здивування, що за час управління заводом С.ГЛУШКОМ «Укртатнафта» працювала збитковіше, ніж за його (П.ОЧАРЕНКА - УНІАН) керівництві.

П.ОВЧАРЕНКО також заявив, що зможе утримати баланс інтересів між українськими й татарськими акціонерами.

"Коли я раніше керував підприємством, то міг утримувати баланси інтересів акціонерів. Зараз цей баланс змінено. Думаю, я зможу відновити його й утримувати", - сказав він.

П.ОВЧАРЕНКО також зазначив, що акціонери України й Татарстану були попереджені про те, що сьогодні судовий виконавець на підприємстві приводитиме рішення суду в дію.

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління компанії «Укртатнафта» (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська обл.). 26 вересня 2007 року Крюківський районний суд Кременчука, в який справа була направлена в 2005 році у ході апеляційного оскарження, виніс додаткове рішення, що визначає порядок поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді було розпочато в жовтні 2004 року.

9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука було винесено рішення про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді.

У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКА було звільнено з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі компанії знаходиться 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона протягом кількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів Президентів України й Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі й передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна та земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передано в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».