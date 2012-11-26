Останній день осені подарує тепло - до 15°

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометцентру МНС України Анатолій Прокопенко.

За його словами, найтеплішим днем має стати 30 листопада: 4-0 градусів уночі та 9-15 вдень.

27 листопада невеликий дощ та мокрий сніг прогнозуються лише вночі у північно-східних та східних областях, вночі та вранці на півдні України туман, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, у Карпатах вдень окремі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 3 тепла до 3 морозу, вдень – 1-6 тепла.

28-29 листопада істотних опадів не передбачається, місцями тумани. Температура становитиме 0-5° тепла вночі та 4-9° тепла вдень.

30 листопада та 1 грудня, повідомив А.Прокопенко, часом дощі, у Карпатах та східних областях 1 грудня із мокрим снігом.

Крім того, починаючи з 1 грудня, у західних, північних та більшості центральних областей відбудеться зниження температури на 3-6 градусів.

«Надалі відбудеться суттєва зміна погодних умов, ми очікуємо несприятливі погодні умови: дощі будуть поступово переходити у мокрий сніг та сніг», - сказав А.Прокопенко і додав, що відбудеться похолодання до 2-8 градусів морозу, місцями до мінус 10-12° уночі, та до 0-6° морозу вдень.