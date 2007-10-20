19-річний батько підсмажив двомісячну доньку в мікрохвильовці

У місті Галвестоні (Galveston) штату Техас судять молодика, який підсмажив свою двомісячну доньку в мікрохвильовій пічці, повідомляє у суботу 20 жовтня Associated Press.

Джошуа Малдін поклав дитину в піч на 10-20 секунд, внаслідок чого вона одержала опіки третього ступеня на лівій стороні обличчя та лівій руці. Адвокат обвинуваченого стверджує, що молодик був не при собі.

З ним погоджується і прокурор, який має намір клопотати про визнання 19-річного підсудного неосудним. За його словами, "хлопець чує голоси". За законами штату людина, визнана неосудною, не може бути засуджена.

В тому випадку, якщо Джошуа Малдіна все-таки визнають винним, йому загрожує від 10 тисяч доларів штрафу і тюремний строк від 5 до 99 років.

Малдін з дружиною і донькою приїхав до Техасу, щоб стати проповідником. Молодик стверджує, що переїхати в цей штат йому велів Бог.

Донька Джошуа перебуває під опікою родичів і подружжю Малдінів заборонено з нею бачитися. Проте адвокат Малдіна стверджує, що його клієнт не має наміру відмовлятися від батьківських прав.

Лента.ру