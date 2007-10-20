Російські акціонери Дніпрогазу привезуть цілу делегацію незалежних експертів

Російські акціонери «Дніпрогазу» залучать незалежних експертів до розслідування причин вибуху газу в будинку у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Дніпропетровську співвласник та президент ЗАТ «Комплексні енергетичні системи» (Росія) Михайло СЛОБОДІН.

За його словами, вчора, 19 жовтня, наглядова рада компанії ухвалила рішення про створення спеціальної групи із залученням українських та російських провідних експертів для розслідування причин вибуху. М.СЛОБОДІН зазначив, що завтра до Дніпропетровська прибуває ціла делегація експертів з Росії. За його словами, російським акціонерам ВАТ «Дніпрогаз» необхідно самим розібратися у тому, що сталося у Дніпропетровську, щоб надалі такі трагічні події не повторювалися.

«Від того, наскільки об’єктивно, зважено, детально буде проведено аналіз причин вибуху газу у Дніпропетровську, залежатиме те, чи повториться ця подія на великій території в Росії та в Україні», - підкреслив М.СЛОБОДІН.

На думку власника «Дніпрогазу», експертиза та з’ясування винних у вибуху мають пройти максимально відкрито для громадськості. «Ми цього не боїмося», - наголосив М.СЛОБОДІН. На його думку, за наслідками вибуху газу в Дніпропетровську слід винести реальні та довгострокові уроки. М.СЛОБОДІН висловив співчуття сім’ям загиблих у результаті вибуху та постраждалим.

Він зазначив, що трагедія у Дніпропетровську була несподіваною для російської компанії, оскільки за результатами конкурсу, який компанія проводила серед своїх підприємств в Україні, ВАТ «Дніпрогаз» було визнано кращим.

Довідка УНІАН. Холдинг ЗАТ «Комплексні енергетичні системи» володіє ТОВ «Газекс», що об’єднує газорозподільчі підприємства у 7 суб’єктах Російської Федерації та трьох областях України.