Лікарі радять, як не захворіти на грип: багато пити і мазатися оксоліновою маззю

Столичні лікарі радять киянам проводити профілактику захворювання на грип та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, лікарі зазначають, що захистити організм від вірусів можна за допомогою вакцинації, але за умови відсутності протипоказань і за рекомендацією лікаря. Вакцинація проти грипу не є обов’язковою, однак, за даними МОЗ України, досвід вакцинації колишніх епідемічних сезонів свідчить про високу ефективність цього профілактичного способу, зазначається в повідомленні.

За словами фахівців, можна також загартувати організм і піднімати його захисні сили. Вони рекомендують застосовувати з профілактичною метою індуктори інтерферону, інтерферон (білок, який виробляється організмом людини для боротьби з інфекціями), загальнозміцнюючі та антивірусні препарати.

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Можна застосовувати й аптечні фітопрепарати – настоянку ехінацеї пурпурової чи елеутерококу по 10-15 крапель тричі на день. «Якщо ви перебуваєте в осередку інфікованих на роботі, у громадському транспорті чи вдома, рекомендується вдатися до профілактичного препарату – амізону, аміксину, кагоцелу та інших за призначенням лікаря. Однак захоплюватися медикаментозними профілактичними засобами не слід, щоб не розбалансувати свою імунну систему», - підкреслюється в повідомленні.

Також медики звертають увагу на те, що їжа повинна містити вітаміни, насамперед вітамін С (квашена капуста, цитрусові, яблука). У раціоні має бути багато овочів, що містять фітонциди – цибулі та часнику. Не варто забувати й про хрін, який є дуже ефективним у боротьбі з вірусом грипу, зазначають фахівці, підкреслюючи, що його, однак, не слід вживати хворим на гастрит. Корисно пити гарячий чай з калиною, чорною смородиною, малиною, обліпихою. Доцільно приймати вітамінні препарати.

Крім того, необхідно користуватися оксоліновою маззю, змащуючи нею порожнину носа двічі на день. Крім того, для оброблення слизової носа згодиться олія глоду. Розчином цієї олії корисно полоскати горло та рот – також двічі на день, радять медики.

Якщо хвороби все-таки не вдалося уникнути, то необхідно викликати лікаря. У разі наявності перших проявів хвороби лікарі закликають дотримуватися ліжкового режиму.

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При температурі тіла до 38,0°С не бажано вживання жарознижуючих препаратів, бо температура – один з найпотужніших захисних засобів, який сприяє утворенню противірусної речовини – інтерферону. Якщо ж температура тіла перевищує 38,0°С – її необхідно знизити. «Для цього вживають жарознижуючі засоби, а також фізичні методи (покласти на чоло рушник, змочений у воді з оцтом, – на півлітра води одна столова ложка оцту). Бажано вживати велику кількість напоїв, зокрема, чай з калиною, лимоном, смородиною, обліпихою, медом; вживати потогінні та відхаркуючі трав’яні збори; промивати ніс слабким розчином солі або розбавленим соком алое чи буряка; харчуватися продуктами, що легко засвоюються організмом», - зазначається в повідомленні.

Прийом антибіотиків при вірусних інфекціях вважається недоцільним, оскільки віруси до антибіотиків нечутливі.

При цьому медики попереджають, що у жодному разі не можна використовувати для лікування хворого на грип аспірин, тому що він сприяє кровоточивості. Аспірин можна приймати при гострому респіраторному захворюванні.

«Вчасне використання противірусних препаратів за призначенням лікаря здатне скоротити період хвороби, полегшити її перебіг та запобігти розвитку ускладнень», - наголошується в повідомленні.

При цьому в КМДА поінформували, що у Головному управлінні охорони здоров’я працює цілодобова консультативно-інформаційна служба «Здоров’я – порада лікаря за телефоном «15-83» (безкоштовно зі стаціонарних телефонів м. Києва).