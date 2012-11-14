Міністр радить українцям висипатися

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.

"Наразі ситуація з рівнем захворюваності на грип і ГРЗ не підвищена. На сьогодні ми не фіксуємо такого підйому хвороби, аби він вийшов за межі прогнозованого рівня", - сказала вона.

Р.Богатирьова порекомендувала українцям більше проводити часу на свіжому повітрі, висипатися, вакцинуватися.