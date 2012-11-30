Попов божиться, що не дозволить будувати на фундаменті Десятинної церкви

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Рештки фундаменту Десятинної церкви – це пам’ятка археології національного значення і світового масштабу, знакове місце для киян та привабливий туристичний об’єкт. Зважаючи на це, ми просто зобов’язані зберегти фундамент першої кам’яної церкви Київської Русі у тому вигляді, який маємо сьогодні. Будь-які роботи на території Десятинної церкви можуть здійснюватися лише з метою музеєфікації та консервації археологічних знахідок», - підкреслив він.

«Ми не погодимо жодного документу, який би дозволив будівництво на фундаменті Десятинної церкви», – пообіцяв О.Попов та нагадав, що практично рік тому на згаданій території було здійснено тимчасову консервацію залишків фундаменту церкви, аби уберегти їх від несприятливих погодних умов.

При цьому в КМДА також зазначили, що ті архітектурні рішення, які пропонуються нині, зокрема, відновлення Десятинної церкви, не можуть бути реалізовані з об’єктивних причин. Більше того, вони зовсім не враховують результати конкурсу на визначення кращої концепції ревалоризації пам’ятки із консервацією та сучасною музеєфікацією залишків церкви Богородиці (Десятинної), що був проведений наприкінці 2011 року Київською міською державною адміністрацією спільно з Міністерством культури України, зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада член Містобудівної ради Києва при Головному управлінні містобудування та архітектури, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець заявив, що проект будівництва нової Десятинної церкви «вже лежить на столі у головного архітектора Києва», і таким чином «влада впритул наблизилась до забудови Старокиївської гори».

«Не зважаючи на всі заяви Міністерства культури та КМДА, які нібито виступають проти цього будівництва, забудовник вже підготував проект зведення нової церкви. Це не вперше в Києві забудовник не реагує на заборони та заяви влади і продовжує незаконні будівництва», - заявив О.Бригинець.

Довідка УНІАН. Десятинна церква - перша кам'яна церква Київської Русі. Вона була збудована російськими і візантійськими майстрами в 988-996 рр. на честь Різдва Богородиці за часів князя Володимира, котрий виділив на її будівництво і утримання десяту частину княжих доходів - десятину (звідси і назва). У церкві був похований князь Володимир Святославович, його дружина - візантійська царівна Анна, також сюди був перенесений з Вишгороду прах княгині Ольги. У 1240 р. монголо-татари хана Батия, захопивши Київ, зруйнували Десятинну церкву. У 1758 році церква була відбудована. На початку 30-х років XX століття Десятинна церква була знищена у зв'язку з намірами радянської влади побудувати в цьому районі урядовий квартал.