Колектив музею Десятинної церкви вимагає звільнити директора-ієродиякона УПЦ МП

Як пише газета «Коммерсант-Украина», відкритого листа М.Кулиняку від імені колективу музею підписали 12 наукових співробітників. У листі повідомляється, що призначений Мінкультом директор музею ієродиякон Ярослав (Дорошенко) приймає на роботу в музей лише представників церковної громади Десятинного монастиря, а нинішніх наукових співробітників – звільняє: "Завдання керівництва зводиться до відтворення "історичної традиції богослужіння" на території церкви шляхом спорудження нового собору і пропаганди релігійної свідомості".

Як нагадує видання, ще в 2009 році представники УПЦ МП побудували каплицю у вигляді дерев'яного зрубу між залишками фундаменту Десятинної церкви і Національним музеєм історії України. Потім його почали обкладати мармуровими плитами і різьбленим каменем, проте в серпні інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Києві наказала УПЦ МП зупинити будівельні роботи.

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У листі також сказано, що співробітник музею протодиякон Антоній (Коваль) "допускає екстремістські та дискримінаційні висловлювання щодо інших християнських громад України, а також зневажливо висловлюється про українське і міжнародне законодавство у сфері охорони пам'яток". У результаті протистояння було звільнено кількох археологів і мистецтвознавців. "Музей існує зараз лише на папері і займає підвальне приміщення за адресою вул. Володимирська, 6, – йдеться в листі. – Робочі місця обладнані там лише для директора, бухгалтерії та відділу кадрів, а не для інших 80 співробітників. Елементарна відсутність площі, столів, стільців, будь-якого робочого устаткування, фондів, архіву, бібліотеки виключає всі можливі види наукової діяльності і може привести до знищення автентичних залишків Десятинної церкви через будівництво храму УПЦ МП". Колектив музею просить міністра звільнити Я.Дорошенка і його заступників.

Згадані в листі люди не згодні з обвинуваченнями на свою адресу. Протодиякон Антоній (Коваль) завпевнив "КоммерсантЪ'", що ні про яке будівництво храму не йдеться: "Ми як співробітники музею налаштовані на дослідження залишків Десятинної церкви, на проведення археологічної та музейної роботи". Спростував він і обвинувачення в некомпетентності керівництва музею: "Якщо серед керівництва музею є віруючі історики і археологи, то чому нас намагаються позбавити права працювати за фахом?".

Міністр культури М.Кулиняк заявив газеті, що поки нічого не знає про цю ситуацію. "Ніякого листа ми не одержували, поки що ніхто із співробітників до нас не звертався, так що говорити про якісь дії можна лише після отримання документа", – сказав міністр. Здивувала його і кількість співробітників, зазначена в листі: "Ніяких 80 осіб там немає".

*** Музей історії Десятинної церкви був створений 9 квітня цього року наказом міністра культури. Його мета – збереження залишків фундаменту храму, створення експозиції археологічних знахідок і культурно-просвітницька робота.