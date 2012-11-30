МЗС радить українцям триматися подалі від Каїру й Таби

Міністерство закордонних справ України у зв'язку із загостренням ситуації в Єгипті рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до таких міст Єгипту як Каїр, Александрія, Ассіут, Таба, Порт-Саїд, Суец, а також у регіон Північний Синай.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

Він зазначив, що аби уникнути загроз для життя і здоров'я громадянам України, які перебувають у цих місцях або планують подорожі в Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Марса-Аламу, Ель-Гуну, Дахаб, Нуейбу, рекомендується проводити відпочинок в межах готелю і утриматися від неорганізованих поїздок в міста і за його межі.

За словах О.Дикусарова, у разі потрапляння в надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України в Єгипті за телефоном +20-10-000-39-648, який працює цілодобово.