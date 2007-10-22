Керівник ”Укртатнафти” обіцяє здивувати татарських акціонерів

Нове керівництво ЗАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) на чолі з поновленим за рішенням суду на посаді головою правління Павлом ОВЧАРЕНКОМ почало комплексну ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства.

Про це П.ОВЧАРЕНКО сказав в інтерв`ю газеті "Дело".

"Фінансове становище насторожує. Велика кредиторська заборгованість, що збільшилася і не збалансована активами підприємства. Думаю, що акціонери – НАК «Нафтогаз України», татарська сторона – будуть здивовані, коли дізнаються, що кредиторська заборгованість Кременчуцького НПЗ зросла до 3 мільярдів гривень", - сказав він.

При цьому він висловив думку, що "це «заслуга» Сергія ГЛУШКА (усунутий голова правління ЗАТ «Укртатанафта» – УНІАН), не віриться, що на це було дано дозвіл акціонерів". П.ОВЧАРЕНКО зазначив: "Спочатку треба завершити ревізію – цим займеться спеціальна комісія. Доти, доки не з`явиться точна, достовірна інформація, я не хочу робити якісь гучні заяви, не хочу бути голослівним".

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді було почато в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука була винесена ухвала про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оскаржувала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі компанії перебуває 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона впродовж кількох років оскаржувала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».