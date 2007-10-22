Погода до кінця жовтня

23 жовтня за прогнозами синоптиків у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях, а вдень і в Криму буде хмарно з проясненнями, часом пройде дощ, в Карпатах місцями очікуються сильні опади. На решті території мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях та у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 8-13°, вдень 16-21°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях місцями 7-9° тепла; в Карпатах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24-25 жовтня буде мінлива хмарність. Часом дощ (у північній частині невеликий), в Карпатах буде дощ і мокрий сніг, місцями сильний; 24 жовтня на Лівобережжі переважно без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, 24 жовтня у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°, вдень 13-18°, в Криму до 22°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У північних областях, а 27 жовтня і в західних та центральних областях - без істотних опадів; на решті території очікуються невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Температура у південній частині вночі 4-10°, вдень 12-17°; на решті території вночі 0-6° тепла, вдень 8-14° (в Карпатах вночі та вдень близько 0°).

28-31 жовтня - 1 листопада без опадів, лише 28 жовтня в Криму та Приазов`ї пройде невеликий дощ. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 7-13° тепла; на крайньому півдні вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°.

У м.Києві та області 23 жовтня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

24-25 жовтня буде мінлива хмарність. Часом невеликий дощ (вночі 24 жовтня без істотних опадів). Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

26-27 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-13°.