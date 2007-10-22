Українські авіакомпанії відклали перехід тарифів з долара на євро

Перехід формування тарифів на авіаперельоти з долара на євро відкладено на невизначений час.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» з продажу та управління доходами Сергій КРАВЧЕНКО.

За його словами, минулої п`ятниці, 19 жовтня, відбулася зустріч представників Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Державіаадміністрації і провідних авіакомпаній, на якій було вирішено відкласти це нововведення для України з метою детального вивчення доцільності. «Терміни точно не були вказані», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, IATA за підсумками Тарифної конференції, яка відбулася 16-19 липня 2007 р. в Бангкоку, прийняла резолюцію про зміну валюти публікації тарифів, такс і зборів на всі регулярні авіаперевезення, які починаються з низки країн.

Документ передбачає зміну з 1 листопада 2007 р. валюти (з долара США на євро), в якій авіакомпанії публікують в глобальних системах дистрибуції свої тарифи на авіаперевезення із вказаних країн.

До переліку країн, на які розповсюджується дія даної резолюції, внесені, зокрема, країни - учасниці СНД, включаючи Україну.

У зв`язку з цим ряд туроператорів прогнозував підвищення цін на авіаперельоти.