У Київської фортеці заберуть частину землі для Південного мосту

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра Бригинця, відповідно до протокольного доручення в.о. прем’єр-міністра Миколи Азарова та розпорядження КМДА музей має надати близько 1 га землі для реконструкції існуючої біля Південного мосту транспортної розв’язки.

Колектив Історико-архітектурної пам’ятки-музею «Київська фортеця» повідомив О.Бригинця, що до них надійшло звернення КП «Дирекція шляхо-транспортних споруд м. Києва» з проханням надати згоду на відведення частини земельної ділянки, що належить музею, для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе. Будівництво проходитиме біля підніжжя Лисої гори (там знаходиться пам’ятка військово-оборонної архітектури Лисогірський форт), частину якої "зріжуть" заради встановлення підпори. Комунальне підприємство мотивує своє клопотання щодо надання земельної ділянки відсутністю альтернативної землі для реконструкції транспортного вузла.

«Безумовно, ця розв’язка є однією з найбезглуздіших, найзаплутаніших і найнезручніших в світі і вимагає кардинальної реконструкції, оскільки будувалася без усвідомлення архітекторами, що саме і коли тут побудують. Але, на мій погляд, патріоту та освіченій людині не спало б на думку проектувати розв’язку так, щоб заради її зведення треба було жертвувати частиною заповідної землі», - зазначив О.Бригинець.

Він направив звернення до М.Азарова, в якому вимагає відмовитися від ідеї використання землі Київської фортеці для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту.

Крім того, О.Бригинець навів ще кілька прикладів, коли будівництво транспортних розв’язкок руйнувало історичне середовище міста: будівництво «мосту Кірпи», коли, за словами церковників, під загрозою сповзання зі схилу опинилася одна із церков Видубицького монастиря. Нещодавно через будівництво транспортної розв’язки на Поштовій площі під загрозою опинився Поштовий будинок та музейні експонати, які знаходились у ньому.

«Колектив музею (Київської фортеці – УНІАН) стурбований планами влади не безпідставно, адже якщо врахувати те, як нинішня влада будує транспортні об’єкти, то стає страшно. Там, де влада обіцяє грандіозний новий об’єкт, під загрозою знищення опиняються безліч існуючих історичних та культурних об’єктів», - наголосив О.Бригинець.

За словами депутата, земельна ділянка за адресою: вул. Саперна-Слобідська, 78 надана у постійне користування музею «Київська фортеця». Територія зазначеної земельної ділянки має заповідний статус і на неї поширюється Закон «Про охорону культурної спадщини». За словами експертів та музейників, навіть мінімальне втручання у природні ландшафти пам’ятки негативно позначаться на стані її збереження.