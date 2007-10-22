Ющенко поговорив з Вексельбергом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив із російським бізнесменом Віктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ питання виплати компенсацій жертвам вибуху побутового газу в Дніпропетровську.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч у Секретаріаті Президента відбулася за ініціативи В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА. (УНІАН: ВАТ «Дніпрогаз» входить до холдингу «Газекс», афільованого російською компанією «Ренова» В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА).

Президент України наголосив, що тримає на особистому контролі всі питання, пов’язані з трагедією.

Глава держави звернувся до В.ВЕКСЕЛЬБЕРГА з проханням звітувати про ситуацію щодо відшкодування збитків. Також В.ЮЩЕНКО порушив питання відносно відновлення газопостачання в житловому масиві Перемога, де сталися вибухи.

У свою чергу В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ гарантував, що постраждалим від трагедії у Дніпропетровську буде забезпечено виплату компенсацій по 500 тис. грн. незалежно від результатів та термінів розслідування причин.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Внаслідок вибуху газу загинули 23 осіб.