У Порошенка відповіли СОТ, що заявку на перегляд тарифів не відкликатимуть

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у відповідь на офіційний запит агентства про реакцію Міністерства на заклик членів Ради СОТ з торгівлі товарами відкликати заявку України на перегляд тарифів.

Нагадаємо, 29 листопада країни – учасники Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів, подану раніше щодо 317 товарів і товарних позицій.

У відповідь на це, як говориться в заяві Мінекономрозвитку, Україна зарезервувала за собою право на «модифікацію зв'язаних тарифів, рівні яких будуть визначені в рамках процесу переговорів - відповідно до статті XXVIII ГАТТ-94 і за умови дотримання прозорості». При цьому, згідно з заявою, не йдеться про зміну умов вступу і членства України до СОТ. «Цей крок України є обгрунтованим у правовому полі і не суперечить жодним правилам СОТ, що саме по собі робить неможливим застосування будь-яких санкцій щодо України», - сказано в заяві Мінекономрозвитку.

Міністерство стверджує, що відповідно до норм СОТ Україна ставить за мету реалізувати свої наміри за допомогою переговорів і консультацій у двосторонньому форматі з урахуванням специфічних інтересів і компенсацій країнам - членам СОТ. Більше того, після подачі заявки про перегляд тарифів українська сторона вже провела ряд зустрічей на рівні глав делегацій у Женеві, під час яких надала додаткові роз'яснення і відповіді.

«Як свідчить практика переговорів країн - членів СОТ, що вже використали механізм статті XXVIII ГАТТ-94, переговорний процес може зайняти певний час. Разом з тим Україна готова до переговорів і упевнена в позитивному вирішенні питань, сподіваючись на спроможність СОТ задовольняти потреби окремих її членів», - сказано в заяві Мінекономрозвитку.

На думку спеціалістів Міністерства, результат переговорів не вплине на всю систему СОТ щодо встановлення нових параметрів світової торгівлі найближчими роками, оскільки частка України в світовій торгівлі залишається незначною.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з наміром підвищити імпортне мито на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також дії України, на думку представників ЄК, не збігаються з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

У свою чергу, українські експерти звернули увагу, що Україна повинна якщо не відкликати заявку, то чітко визначити свою позицію в тарифних переговорах щодо незначної кількості товарів і товарних груп, включаючи механізм компенсації за можливе підвищення тарифних ставок.

23 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Україна знайде компроміс у переговорах з Світовою організацією торгівлі про зміну умов приєднання до неї.

Довідка УНІАН. Стаття XXVIII ГАТТ-94 є легітимним інструментом у рамках багатосторонньої системи і використовується країнами - членами СОТ на регулярній основі з тим, щоб внести доречні зміни в рамках своєї торговельної політики. Це нормальна практика, продиктована глобальними і внутрішніми чинниками.

На сьогодні більш як 30 країн-учасниць СОТ зарезервували таке право і можуть відкрити переговори. Рішення про це ухвалюється індивідуально і незалежно, виходячи з конкретних обставин. Кожна країна - учасниця СОТ ухвалює рішення щодо способу і обсягу зміни зобов'язань. Стаття XXVIII ГАТТ-94 визначає лише порядок перегляду тарифних поступок і не містить будь-яких обмежень щодо кількості тарифних ліній або заборон на перегляд.