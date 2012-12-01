Данилишин підозрює, що у СОТ знайдеться відповідь на ініціативу Азарова (доповнена)

Про це він написав у своєму коментарі у Facebook.

Він зазначив, що це може відбутися через те, що рівень тарифного захисту цих об’єднань є значно вищим, ніж в України, і без належного обмеження може шкодити їхнім економічним інтересам.

«Україна повинна бути зацікавлена у повномасштабній імплементації до системи відносин Митного союзу договірно-правової бази СОТ і всіма можливими засобами сприяти активізації переговорного процесу щодо вступу членів союзу до Організації. Приєднання України до союзу є можливим лише на умовах СОТ, що означає прийняття країнами-членами МС умов України», - зазначив він.

У даний час, переконаний Б.Данилишин, гармонізація митних тарифів України та Митного союзу – неможлива з огляду на розклад тарифних зобов’язань України, який є невід’ємною частиною Закону України “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”, прийнятого Верховною Радою України 10.04.2008 за № 250-VI. Подача заявки в СОТ щодо перегляду тарифних зобов’язань була однією із спроб уніфікації цього процесу.

На тему: Грищенку у Вашингтоні вказали на «безпрецедентність» намірів Азарова

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки Б.Данилишин вважає, що заявка України у Світову організацію торгівлі про перегляд тарифних зобов’язань свідчить про відсутність в країні системної зовнішньоекономічної політики, а прохання СОТ відкликати цю заявку є безпрецедентним випадком у практиці торговельно-економічних переговорів.

«Негативна реакція держав-членів СОТ на можливий одноособовий перегляд тарифних зобов’язань України може призвести до застосування санкцій обмежувального характеру (не лише тарифних) стосовно України, наслідком чого може стати погіршення ситуації з експортом, висунення вимог до України щодо застосування компенсаційних механізмів, ініціювання країнами-членами СОТ обговорення виконання Україною зобов’язань в рамках СОТ», - сказав Б.Данилишин. Разом з тим, він зазначає, що Україною не було в повній мірі вжито заходів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків приєднання до СОТ.

Довідка УНІАН. У жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість торгових партнерів України в ЄС і США.

26 листопада учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні прийняли спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок. Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України в цьому питанні. Заяву підписали найбільші держави – учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після одержання членства у СОТ країни можуть впродовж ще 3 років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.