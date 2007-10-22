Єхануров: я вивчив матеріали щодо вибуху газу у Дніпропетровську

Кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, екс-губернатор Дніпропетровщини Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що причиною вибуху газу у Дніпропетровську є, насамперед, недостатній контроль з боку органів державного нагляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Я вивчив матеріали щодо вибуху газу у Дніпропетровську і вражений величезною кількістю трагічних співпадінь на газорозподільчих пунктах. Це означає, що до ГРП давно ніхто не заглядав», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, можна також говорити про дії посадовців «Дніпрогазу», компетентність чи некомпетентність виконавців.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що питання полягає не в конкретних власниках «Дніпрогазу» та їх діях, а «в системі, як держава повинна убезпечувати речі, подібні до вибуху у Дніпропетровську». На думку Ю.ЄХАНУРОВА, в Україні повинна бути створена програма щодо безпечного життя у мегаполісах.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що після трагедії винні мають бути покарані, а також має бути прийнято системне рішення для унеможливлення таких трагедій у майбутньому. «Газофобію в Україні треба розвіяти», - підкреслив він.