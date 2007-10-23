Деякі країни НАТО не хочуть бачити там Україну

Шанси України на членство в НАТО залежатимуть насамперед від політичної стабільності у Києві. Таку думку в інтерв’ю „Німецькій хвилі” висловив експерт Німецького товариства зовнішньої політики Андреас Бекман. Сьогодні у німецькій столиці пройде конференція, присвячена ролі трансатлантичної співпраці у демократизації України.

Європа зацікавлена у стабільній, демократичній Україні із прозорою політичною системою, зауважує Андреас Бекман. Експерт наголошує, що стабільність означає не тільки формування урядової коаліції, але і реальні кроки на шляху демократизації України. Бекман вважає, що Європа та США докладають достатніх зусиль, аби посприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України. Проте європейці не тягнутимуть Україну до НАТО силою, каже Андреас Бекман: «Членства України в НАТО бажають насамперед американці і форсують це питання . Але є й інші держави - члени НАТО і не всі вони прагнуть бачити Україну в альянсі в обов`язковому порядку». Від України, з огляду на високий рівень корупції, очікують успішного проведення правових реформ, зокрема навчання суддів за західними стандартами. Передовсім політична корупція викликає небажання деяких європейських країн бачити Україну у НАТО, констатує Бекман.