Експерти констатують прогрес України в боротьбі з відмиванням коштів

«Очевидно, що Україна за останні два роки значно просунулася в цьому питанні. Прийняття антикорупційного закону, законодавство про легалізацію коштів, боротьба за чистоту декларацій чиновників зайвий раз про це говорить. І європейці це бачать », - розповідає правозахисник, доктор філософії права, засновник консалтингової компанії« Альфа-логас »Іван Боднарук.

При цьому, за його словами, Україна зараз активно просунулася в питанні боротьби з відмиванням коштів через офшорні зони.

«Думаю, що наступний парламент реалізує всі законодавчі ініціативи щодо боротьби з офшорними зонами, напрацьовані нардепами цієї каденції. Але вже зараз прогрес у цьому питанні очевидний. Тим більше, останній візит Віктора Януковича на Кіпр показав те, що наша держава буде активно боротися з відмиванням грошей через офшори цієї держави », - відзначає фахівець.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, передумовою успіхів у боротьбі з відмиванням коштів стали останні ініціативи парламенту і Національного банку України.

«Наприклад, остання постанова НБУ № 450 позбавила іноземних інвесторів права зараховувати ввезену в Україну готівкову валюту на інвестиційні рахунки виключно на виконання вимог FATF. Тобто регулятор встановив контроль, щоб неперевірені на чистоту походження гроші не потрапляли в банк, що є вимогою вказаної структури. Зокрема, передбачається орієнтація на зведення до мінімуму використання готівкових коштів для проведення інвестиційних операцій », - підкреслив фінансист.

Нагадаємо, що 6 грудня в рамках 40-го пленарного засідання Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) представники країн-членів відзначили прогрес України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.