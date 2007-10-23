НБУ вводить в обіг монету номіналом 20 гривень “Чумацький шлях”

Національний банк України вводить в обіг 26 жовтня 2007 року пам’ятну монету “Чумацький шлях” номіналом 20 гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монету виготовлено із срібла, якість - “пруф”, маса в чистоті - 62,2 г , діаметр - 50,0 мм, тираж - 5 000 штук. Гурт монети - секторальне рифлення.

На аверсі монети в центрі зображено колесо (голограма), навколо якого вогненна спіраль, що символізує галактику. Угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким - напис НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, унизу - номінал 20 ГРИВЕНЬ і рік карбування монети 2007, а також позначення металу, його проби - Ag 925 , маса в чистоті - 62,2 і логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на тлі нічного пейзажу зображено жанрову сцену: чумацькі вози, чумака з люлькою та внизу півколом розміщено напис ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ.

Художники: аверс - Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК; реверс - Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО. Скульптори - Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.

Пам’ятна монета номіналом 20 гривень є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.