У Дніпропетровську завалилася школа (фото)

У ніч на 23 жовтня в школі №51 по вулиці Алтайській у Дніпропетровську завалилося крило, в якому знаходилися спортивний і актовий зали. Постраждали жителі розташованих поблизу будинків приватного сектора. В результаті аварії у них відключили газ, світло і воду.

На момент обвалення будівлі дітей там не було, оскільки заняття в аварійному приміщенні припинили за два тижні до катастрофи. Дітей відправили на передчасні канікули. Школа знаходилася на ремонті.

За словами вчителів, страшна тріщина розросталася протягом 2 років, і влада про це знала.

Фото Євгенія Арсеньева / УНІАН