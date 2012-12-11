Податкова міліція протягом 2012 року ліквідувала 82 конвертаційні центри

«Податкова міліція ДПС України останні роки втілює у своїй діяльності нову філософію, коли ми боремося не з самими «конвертаційними центрами», а виявляємо підприємства, що користуються їхніми послугами, - сказав у своєму коментарі журналістам Андрій Головач, - Протягом 2012 року ми виявили понад 8 тисяч підприємств, які користувалися послугами таких «конвертаційних центрів». Наша мета - створити такі умови, щоб користуватися «конвертами» було невигідно взагалі».

За словами Андрія Головача, головне завдання, яке стоїть перед податковою міліцією – не лише виявити злочин, а й повернути до державного бюджету все, що було оптимізовано через «конвертаційні центри». «За результатами перевірки суб’єктів господарювання реального сектору економіки до бюджету вже стягнуто майже 370 мільйонів гривень», - додав начальник податкової міліції України.

Ефективна робота з ліквідації наслідків діяльності „конвертаційних центрів” є одним з 7 пріоритетів діяльності податкової міліції України на 2012 рік.

За 10 місяців 2012 року за сприяння податкової міліції України до державного бюджету було спрямовано 3,4 мільярди гривень.