Жінка впала з перону під колеса поїзда Київ-Львів

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, травми, завдані жінці поїздом, виявилися смертельними.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася сьогодні, 11 грудня, в 00.40 під час прибуття на перон пасажирського поїзда сполученням “Київ-Львів”.

Загибла виявилася жителькою Івано-Франківської області 1932 року народження.