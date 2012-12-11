В Україні оголошено штормове попередження

У західних областях очікується сніжна заметіль, у північних та центральних - сильний мокрий сніг, ожеледь. Усе це може призвести до аварій на дорогах і падіння збитого снігу з дахів, що небезпечно для пішоходів. У південній частині країни та Приазов'ї сильний вітер, до 15-22 м / с, може поламати гілки дерев. Про це повідомляє Метеопрог.ua.

У середу, 12 грудня, південний циклон, який рухається територією України, спровокує посилення вітру до 15-22 м/с у всіх областях. Поривчастий вітер ускладниться сильними снігопадами. В результаті по всій країні очікуються сильні хуртовини, місцями з мокрим снігом. Видимість на дорогах погіршає. Радимо автомобілістам бути дуже уважними за кермом. На півдні України сильні дощі і поривчастий вітер. Можливі падіння дерев.

З четверга, 13 грудня, по суботу, 15 грудня, температура повітря суттєво знизиться. На стовпчику термометра вдень буде від 5 до 10 градусів морозу. На дорогах і тротуарах утворюється ожеледь.