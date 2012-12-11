Названо найбільш соціально відповідальні компанії світу - Reputation Institute

«Для компаній, щоб отримати репутацію в бізнесі, вони повинні заслужити у клієнтів і зацікавлених сторін довіру і підтримку. Соціальна відповідальність є одним з основних факторів довіри і репутації. Але 50-60% споживачів не впевнені, що найбільші компанії в світі є «хорошими корпоративними громадянами», відкриті і прозорі в своїй діяльності, і є хорошими місцями для роботи, а це означає, що компанії неправильно показують свою корпоративну соціальну відповідальність ", - заявив Каспер Нільсен, керуючий партнер Reputation Institute.

Результати дослідження показали, що Microsoft має кращу репутацію в області КСВ у світі за даними 2012 CSR RepTrak ™ 100. Саме ця компанія отримала найкращий результат у категоріях Громадянство, Робоче місце і Управління. Чудовий результат, якщо врахувати, що компанія на початку 2000-х років звинувачувалася у використанні її домінуючого положення на ринку для підвищення споживчих цін і створення тиску на конкурентів.

Також в топ-10 до Microsoft приєдналися Google, компанія Walt Disney, BMW, Apple, Daimler, VW, SONY, LEGO, і Colgate-Palmolive.

В цілому, Microsoft зайняла перше місце з точки зору Управління та друге в обох категоріях - Робоче місце і Громадянство, тут Google і Walt Disney Company святкували свою перемогу. Зі ста компаній, які оцінювалися в рейтингу, тільки двадцять дві вважалися етично сильними, а решта сімдесят вісім названі середніми за рівнем прозорості та відкритості.

Довідка. Reputation Institute є провідною в світі консалтинговою компанією з оцінки репутації. Заснована в 1997 році, з присутністю в більш ніж 30 країнах світу, вона є піонером в управлінні репутацією.