Голова Наглядової ради: «Охматдит» терпить свавілля через амбіції керівників МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, наказ №258 (щодо змін в «Охматдиті») на сайті Міністерства охорони здоров'я датований 12 квітнем 2012 роком.

«Ніякого відношення те, що там написано, до сьогоднішньої ситуації немає. Нумерація наказів у МОЗ у листопаді – від №№950-966. Можливо, той документ, який привезли в «Охматдит», зовсім і не документ, можливо, це просто чийсь прийом – пройде чи не пройде. Чому наказ № 258 в документі датований 28 листопада, а насправді в МОЗ - 12 квітня? Це треба перевірити», - сказав М.Талайчук.

Він підкреслив, що лікарню обезголовлюють в дуже важкий момент, коли йде реконструкція і будівництво.

М.Талайчук висловив сподівання, що завтра на засіданні Кабінету міністра буде розглянуто питання про неправомірність наказу МОЗ.

«Це свавілля відбулося через деякі амбіції керівників МОЗ. У цьому разі на них повинна бути реакція відповідна. Якщо наказ є недійсним – це навіть кримінальна справа», - вважає М.Талайчук.

На думку генерального директора «Охматдиту» Юрія Гладуша, наказ МОЗ про зміну всього керівництва «Охматдиту» можна охарактеризувати як «відняти і поділити».

«Реорганізація – це не прибрати одних і поставити своїх. У «Охматдиту» було вилучено статут. Це той основний документ, на підставі якого працює будь-яка установа. Пояснень, з якою метою вилучається статут, не було, ніхто про це не знав у лікарні, і, як мені відомо, в МОЗ теж. Знали про це кілька осіб – люди особливо наближені до керівника МОЗ. Протягом двох тижнів лікарня працювала незаконно – без статуту. А за два тижні нам привезли новий статут, з новим наказом», - розповів Ю.Гладуш.

Він підкреслив, що в новому статуті було знищено найважливіші робочі органи дитячої медичної установи.

«Там немає таких понять, як медична рада, яка визначає стратегію медичного розвитку, навіть поняття там немає такого, хоч має бути формулювання і її повноваження, рада медичних сестер, наглядова рада, яка повинна бути в лікарні згідно з положенням статусу національного. У статуті немає жодного слова, що ж лікарня повинна у зв'язку з тим, що уряд вкладає 2 мільярди (у будівництво нового корпусу). Раз він вкладає, значить, уряд хоче чогось кардинально нового, сучасного. Рівень нового статуту – це рівень районної комунальної медичної установи», - зазначив він.

Також, за словами Ю.Гладуша, в новому статуті ліквідовано інститут генерального директора і семи його заступників, а дитяча лікарня працює зараз в дуже важких умовах.

«Це резонансна справа. Методи, якими користуються по відношенню до «Охматдиту», порушують законодавство в цілому», - вважає Ю.Гладуш.

За його словами, заступник міністра, який сам підписав і затвердив новий статут «Охматдиту», він же і підписав наказ про реорганізацію установи.

«Я думаю, що заступник міністра ніколи не уповноважений вирішувати такі питання, швидше за все, він одержав конкретні вказівки, що він повинен робити. Чому це робить Богатирьова? Мені це сказати дуже важко. Дуже важко мені сказати, чому вона виступала з пропозиціями взагалі «Охматдит» як такий, знищити. Це був 2008 рік. Секретар Ради безпеки виступила з пропозиціями об'єднати «Охматдит» і ПАГ (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології – УНІАН) в єдину структуру неясного походження. Мені важко пояснити дії людини. Я не розумію, чим це може поліпшити надання медичної допомоги дітям, не розумію, як це може сприяти одужанню дітей, які потребують високотехнологічного лікування», - зазначив Ю.Гладуш.

«Наші діти, це часто дуже тяжко хворі, які вимагають координації та лікування цілого ряду фахівців, мультидисциплінарної команди. Це діти з важкими формами СНІДу, онкогематологічних, токсикологічних захворювань. Вони потребують одночасно лікування багатьох лікарів. Цих фахівців потрібно скоординувати, їх роботу, приймати тактичні й стратегічні питання щодо їх лікування. Саме цим займається адміністрація, саме це записано у функціональних обов'язках генерального директора і заступників гендиректора», - підкреслив Ю.Гладуш.

Він заявив, що в перший же день, коли стало відомо про його звільнення, колектив «Охматдиту» зібрав тисячу підписів на підтримку.

«Колектив довірив мені відстояти лікарню і формат її роботи. Тому я звернувся до Президента України, до прем'єр-міністра, до народних депутатів, до генерального прокурора», - сказав Ю.Гладуш.

Ю.Гладуш також підкреслив, що питання не в генеральному директорові і його заступниках. «Що стосується мене, я зараз готовий піти з лікарні. Я непоганий лікар і знайду собі роботу, готові піти мої заступники. Я хочу знати, хто прийде на наше місце. Мені хотілося б побачити це таємниче обличчя, про яке запитують журналісти. Ми повинні знати ту людину, заради якої це все затіяно. Коли прибирають одних, ставлять інших, бо вони вже чекають», - сказав Ю.Гладуш.

Він спростував інформацію заступника міністра охорони здоров'я Олександра Толстанова про те, що нібито Ю.Гладуш одержав догану «за серйозні порушення в лікувально-діагностичній галузі». «Я не знаю ніякої догани. Можете поцікавитися у відділі кадрів «Охматдиту» – у мене немає ніякої догани», - сказав Ю.Гладуш.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов сьогодні, 11 грудня, заявив, що гендиректора «Охматдета» Ю.Гладуша звільнено на законних підставах.

«Відбуваються абсолютно планові речі в усіх лікувальних установах в той чи інший період їх існування, розвитку або якихось змін», - сказав О.Толстанов.

За словами О.Толстанова, «Охматдит» не є науково-дослідною установою, а лише лікувальною, тому в лікарні не може бути посади генерального директора. О.Толстанов підкреслив, що ці зміни потрібно було провести набагато раніше, але МОЗ затягнуло вирішення цього питання.