У Дніпропетровську досі без газу сидять мешканці 42 будинків

Газопостачання житлових будинків у Дніпропетровську буде повністю відновлено на початку наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам виконавчий директор ТОВ «Газекс-Україна» Віталій ДЕМ’ЯНЮК.

За його словами, на сьогодні без побутового газу залишається 42 житлових будинки житлового масиву “Перемога”. Газ їм було перекрито після техногенної аварії 13 жовтня.

В.ДЕМ’ЯНЮК уточнив, що наразі немає технічних проблем з підключенням газових мереж. Проте, за його словами, «ми працюємо так ретельно начебто запускаємо газ до системи вперше».

*** ТОВ «Газекс-Україна» володіє контрольним пакетом акцій ВАТ «Дніпрогаз» і входить до складу ЗАТ «Комплексні енергетичні системи».