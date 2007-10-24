В Україні найближчими годинами може зупинитися виробництво всіх ліків

В Україні в найближчі години може бути зупинене виробництво всіх лікарських препаратів. Рішення про це було ухвалене на екстреній нараді Асоціації фармацевтичних виробників України.

Причиною такого рішення послужила повна бездіяльність уряду, що призвело до системної кризи в роботі галузі, про це УНІАН повідомив президент Асоціації Петро БАГРІЙ.

Детальніше про такий кардинальний крок українських фармацевтів представники асоціації розкажуть на спеціальному екстреному брифінгу, який відбудеться о 12.00 за адресою: вул. Миру, 17. Інформацію про дану подію можна дізнатися по тел. 278-61-14.