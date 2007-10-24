Українські фармацевти скликають екстрений брифінг

24.10.07 о 12:00 за адресою вул. Миру, 17 відбудеться екстрений брифінг українських фармацевтів.

В Україні в найближчий час може бути зупинене виробництво всіх лікарських препаратів. Рішення про це було ухвалене на екстреній нараді Асоціації фармацевтичних виробників України.

Причиною такого рішення послужила повна бездіяльність уряду, який привів до системної кризи в роботі галузі.

Інформацію про подію ви можете дізнатися за тел. 278 61 14.

Президент Асоціації Петро Багрій