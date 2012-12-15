У Києві перебувала місія ЄС з планування фінансової допомоги Україні

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, ця допомога спрямована на підтримання реформ та ухвалення норм і стандартів Євросоюзу в Україні. Команда ЄС об’єднує експертів з Європейської Комісії та Європейської служби зовнішньої дії.

Коментуючи візит місії, Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський зазначив: «Я дуже радий, що після того, як Рада ЄС із закордонних справ підтвердила залучення ЄС до співпраці з Україною, ми, разом із сильною командою з Брюсселя, змогли негайно відгукнутися та провели конкретні дискусії щодо пріоритетів надання фінансової допомоги ЄС Україні у майбутньому. Після парламентських виборів і формування нового уряду настав час практичної роботи для підготовки до майбутнього впровадження Угоди про асоціацію. І це буде пріоритетом фінансової допомоги ЄС».

Поточні дискусії стосуються пріоритетів на 2014-2017 роки, що є першою частиною наступного фінансового періоду ЄС. Національна програма допомоги Євросоюзу Україні на поточний період (2007-2013 роки) досягне приблизно 1 млрд. євро.