Ющенко зменшив кількість заступників голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зменшив кількість заступників голови Служби безпеки України з восьми до семи.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

“Внести до Указу Президента України від 23 травня 2005 року № 841 «Про кількість заступників Голови Служби безпеки України» (зі змінами, внесеними указами Президента України від 26 липня 2006 року № 647, від 15 листопада 2006 року № 968, від 16 квітня 2007 року № 305, від 12 травня 2007 року № 398 та від 20 червня 2007 року № 543) зміну, замінивши слова «вісьмох заступників» словами «сімох заступників», – йдеться в документі.