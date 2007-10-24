Ющенко написав Януковичу про схеми ухилення від податків на нафтовому ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний ситуацією, що склалася зі сплатою до держбюджету податків і зборів окремими підприємствами з іноземними інвестиціями та їх дочірніми компаніями. Йдеться про обов’язкові платежі, що здійснюються, зокрема, під час ввезення на митну територію нашої держави сирої нафти, повідомляє прес-служба глави держави.

У своєму листі до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА Президент України наголошує: державний бюджет України втрачає через те, що зазначені дочірні підприємства надають митникам податкові векселі на суму податкового зобов`язання зі строком погашення на тридцятий календарний день, а після закінчення цього терміну пред`являють податківцям рішення судів про звільнення від сплати обов’язкових платежів, у тому числі ПДВ.

На підставі судових рішень зазначені фірми також не сплачують податки і збори за операціями з продажу товарів на митній території України, однак видають податкові накладні з ПДВ – що дає змогу їх контрагентам зменшувати податкові зобов`язання на суми ПДВ, які до бюджету не надходять, відзначає Президент. «Це, в свою чергу, зумовлює порушення конкурентних умов під час здійснення суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, у тому числі на ринку нафти та нафтопродуктів», – констатує глава держави.

Президент вважає, що для врегулювання ситуації слід опрацювати питання щодо непоширення норм Закону «Про податок на додану вартість» (стосовно надання податкових векселів на суму податкового зобов`язання зі сплати ПДВ) на операції із ввезення на митну територію України сирої нафти.

Глава держави пропонує керівникові уряду «забезпечити здійснення відповідними центральними органами виконавчої влади аналізу рішень судів», на підставі яких згадані підприємства звільнені від сплати до держбюджету обов`язкових платежів, та за результатами цього аналізу «вжити заходів щодо оскарження відповідних рішень у порядку, встановленому законом».

Листа щодо зазначеної ситуації Президент направив також генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ. Генпрокуратура має забезпечити аналіз відповідних судових рішень та за його результатами «вжити відповідно до законодавства вичерпних заходів для захисту інтересів держави».

Інформацію про проведену роботу Президент очікує до 20 листопада поточного року.