Грач: в Україні роздмухується черговий антиросійський шабаш

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає «антиросійським шабашем» те, що відбувається в Україні навколо акту вандалізму, здійсненому на Говерлі.

«В Україні за допомогою правоохоронних органів роздувається черговий антиросійський шабаш, який базується на претензіях до молодіжного крила Євразійського союзу, представники якого нібито зробили акт наруги над державними символами України, встановленими на вершині гори Говерла», - каже Л.ГРАЧ, повідомили УНІАН у Кримському рескомі КПУ.

Головний комуніст Криму заявляє, що «видно політичне замовлення», яке, на його думку, влаштовує, зокрема, Віктора ЮЩЕНКА. «Тому що аналіз дій правоохоронних органів, зокрема, МВС, не витримує ніякої правової критики, - говорить Л.ГРАЧ. - Органи МВС порушили кримінальну справу за фактом порушення громадського порядку, що не відповідає суті скоєного. А також слідство ведеться не по територіальній приналежності органів МВС».

Лідер комуністів Криму радить всім «подивитися глибше» і зрозуміти, хто «насаджує ідеологію вандалізму на Україні останні 16 років»: хто першим подав приклад зносити пам`ятники В.І.Леніну, полководцям, розвідникам і воїнам Радянської Армії, хто став переписувати історію, топтати пам`ять полеглих в роки Великої Вітчизняної війни, хто став "ставити в один ряд переможців і посібників фашизму...". На думку Л.ГРАЧА, це все «робить українська влада на чолі з В.ЮЩЕНКОМ».

Тому, відзначає Л.ГРАЧ, самому керівництву України "потрібно припинити займатися історичним і правовим вандалізмом".

Говорячи про події на Говерлі, Л.ГРАЧ підкреслює: щодо прояву вандалізму відносно державних символів необхідно провести компетентне, не заполітизоване розслідування і в судовому порядку дати оцінку.

Як повідомлялося, Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі на території України, і перейменуванні вершини на пік Сталіна.