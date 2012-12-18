Жителів Херсона запросять знятися у військово-історичному фільмі

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії обласного центру, кінематографісти Росії зацікавилися історичною привабливістю Херсона. Зокрема, московська кіностудія «Пасажир» почала переговори з мерією щодо зйомок історичного кінофільму, події якого розгортатимуться в довоєнний і воєнний трагічний 1941 рік, а сюжет не залишить байдужим нікого.

Як зазначили в прес-службі, режисера картини, лауреата Державної премії РРФСР (1984 – за сценарій фільму «Межа бажань»), лауреата премії «Ніка» (1989) О.Міндадзе називають класиком кіно. В результаті співпраці з режисером Вадимом Абдрашитовим з'явилися стрічки «Плюмбум, або Небезпечна гра», «Парад планет», «Зупинився поїзд».

«До зйомок художнього фільму в Херсоні організатори планують залучити й місцеве населення, а на які саме ролі, дізнатися зможемо вже на початку 2013 року. Сподіваємося, що зйомки кіно в нашому місті стануть хорошою традицією, яка надихатиме на кінотворчість талановиту херсонську молодь і прославить місто Херсон у світі», - йдеться в повідомленні мерії.