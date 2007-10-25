Сергій Бубка перевірив стан медичного забезпечення в Пекіні

Закінчився 9-й візит координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету до Пекіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, у складі комісії перебував голова Комісії атлетів МОК, президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА.

Протягом трьох днів в столиці Ігор-2008 комісія ознайомилась з прогресом в роботі Оргкомітету з підготовки та проведення Ігор XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні. Координатори оглянули спортивні споруди Пекіну, Олімпійське селище. Інспектори здійснили також виїзд до Гонконга, де відбуватимуться олімпійські змагання з кінного спорту, ознайомились з умовами проживання атлетів, тренерів та відвідали жокей-клуб, на арені якого і змагатимуться олімпійці.

С.БУБКА, який очолював робочу групу з медичного забезпечення Ігор, детально вивчив питання функціонування медичних установ під час проведення змагань, транспортування атлетів до спеціально облаштованих закладів для надання допомоги, лікарське забезпечення учасників Естафети олімпійського вогню, глядачів, транспортування допінг-проб до спеціалізованих лабораторій тощо.

За словами С.БУБКИ, критичних зауважень щодо стану підготовки до найпрестижніших змагань чотириріччя у інспекторів не виникло. Оргкомітет “повністю дотримується запланованого графіку і своєчасно реагує на пропозиції або зауваження. Ми ознайомились з умовами проживання атлетів в Олімпійському селищі, спортивними об’єктами Пекіна і Гонконга й залишились цілком задоволені побаченим”, - зазначив С.БУБКА.