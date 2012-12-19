Генпрокурор: знешкоджено майже 300 організованих груп

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, про це В.Пшонка заявив на засіданні колегії органів прокуратури за підсумками роботи у 2012 році.

"У поточному році понад дві тисячі корупціонерів притягнуто до кримінальної відповідальності", - сказав В.Пшонка.

Крім того, за його словами, у результаті вжитих заходів органами прокуратури в 2012 році знешкоджено майже 300 організованих груп, третина з яких мала міжнародні зв’язки та діяла в органах влади і управління.

Генеральний прокурор додав, що зусилля правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією спрямовувалися на викриття резонансних злочинів, насамперед, пов’язаних із діяльністю злочинних угрупувань з корумпованими зв’язками та викриття зловживань посадовців вищого рівня.

При цьому В.Пшонка зауважив, що 90% справ про корупційні злочини розслідувано слідчими прокуратури. "З введенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу зазначена категорія справ є прерогативою роботи слідчих прокуратури на найближчі 5 років", - підкреслив він.