У центрі Львова підліток викрав маршрутку

Про це повідомили УНІАН у Державтоінспекції міста Львова.

Як зазначається у повідомленні, пригода трапилася сьогодні, близько 13.00 у центральній частині міста.

Під час нагляду за дорожнім рухом на вулиці Личаківська – площа Митна у місті Львові, до працівників Державтоінспекції звернувся водій маршрутного таксі, який повідомив, що невідома особа незаконно заволоділа його автобусом марки «Богдан» (автобус перебував поза маршрутом, без пасажирів). Як з’ясувалося, молодик побачивши автобус, який був із ввімкненим двигуном і без водія, вирішив сісти за кермо та почав рухатись по вулиці Підвальній із великою швидкістю. Здійснив зіткнення із автомобілем «Фольксваген – Джета», однак рух продовжував та в подальшому здійснив ще одну дорожньо-транспортну пригоду – зіткнення з пасажирським автобусом «Сканія».

За інформацією Державтоінспекції, після зіткнення з автобусом, викрадач намагався втекти, однак був затриманий працівниками Державтоінспекції. Перевірку по даному факту проводить Галицький райвідділ міліції Львова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, на даний час проводяться слідчо-оперативні дії, правоохоронці також встановлюють особу викрадача, який при собі не має жодних документів, однак повідомив, що йому 16 років.

Під час зазначених дорожньо-транспортних пригод ніхто з випадкових перехожих не постраждав, також не постраждали люди, які перебували у пасажирському автобусі та в салоні іномарки.