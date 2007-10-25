Оголошено про створення Української кінофундації

Радник голови наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Андрій МІРОШНИЧЕНКО та художній керівник кінофестивалю «Молодість», член Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Андрій ХАЛПАХЧІ оголосили про створення Української кінофундації, мета якої – просування українського кіно у світі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», ця подія відбулася під час прес-конференції, в якій також взяла участь Ріта ГЬОГЕБОР, голова «Вілаж інтернаціональ» – структури, яка організовує кіноринок Каннського кінофестивалю.

Звертаючись до журналістів, А.МІРОШНИЧЕНКО розповів про основні завдання та плани Української кінофундації, серед яких – створення каталогу українських фільмів, представлення найкращих українських фільмів на міжнародних фестивалях, а також промоція українського кіно у світі. Він зазначив, що ідея створення Української кінофундації виникла у травні цього року, під час перебування Катерини ЮЩЕНКО та представників Фонду «Україна 3000» на фестивалі в Каннах та відвідання кіноринку, з роботою якого гостей ознайомила Р.ГЬОГЕБОР. Також А.МІРОШНИЧЕНКО повідомив, що головою Української кінофундації є А.ХАЛПАХЧІ.