Оголошено про створення Української кінофундації
Заяву зробили фонд Україна 3000 і КФ Молодість
|Андрій Халпахчі
Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», ця подія відбулася під час прес-конференції, в якій також взяла участь Ріта ГЬОГЕБОР, голова «Вілаж інтернаціональ» – структури, яка організовує кіноринок Каннського кінофестивалю.
Звертаючись до журналістів, А.МІРОШНИЧЕНКО розповів про основні завдання та плани Української кінофундації, серед яких – створення каталогу українських фільмів, представлення найкращих українських фільмів на міжнародних фестивалях, а також промоція українського кіно у світі. Він зазначив, що ідея створення Української кінофундації виникла у травні цього року, під час перебування Катерини ЮЩЕНКО та представників Фонду «Україна 3000» на фестивалі в Каннах та відвідання кіноринку, з роботою якого гостей ознайомила Р.ГЬОГЕБОР. Також А.МІРОШНИЧЕНКО повідомив, що головою Української кінофундації є А.ХАЛПАХЧІ.