Управління ”Укртатнафти” додатково охоронятимуть внутрішні війська

Будівлю заводоуправління ЗАО "Укртатнафта" (Кременчук, Полтавська обл.) додатково охоронятимуть внутрішні війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив командир військової частини внутрішніх військ 3059 Олександр ХОМЕНКО.

За його словами, відповідний договір підписаний головою правління підприємства Павлом ОВЧАРЕНКОМ і керівництвом підрозділу.

В охороні заводоуправління буде задіяно близько 40 солдатів внутрішніх військ.

Крім того, будівлю заводоуправління охороняють представники охоронної структури "Торг-сервіс", договір з якими також уклав П.ОВЧАРЕНКО.

Нагадаємо, за останній тиждень на "Укртатнафті" двічі складалися конфліктні ситуації - 19 і 24 жовтня - у зв`язку із зміною голови правління.

Як повідомляв УНІАН, Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови Правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Судовий процес про відновлення П.ОВЧАРЕНКО на посаді було розпочато в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука було винесене рішення про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. В лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Пізніше «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови Правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

24 жовтня екс-голова правління «Укртатнафти» Сергій ГЛУШКО звернувся в міліцію із заявою, в якій просив посприяти у виконанні повноважень голови правління підприємства. Він спробував пройти в будівлю заводоуправління, але охорона його не пускала, оскільки у нього немає пропуску, а прохід на територію підприємства без пропуску заборонений. Пізніше невідомі заблокували вхід в заводоуправління «Укртатнафти».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». На сьогоднішній день на балансі компанії є 61,346% акцій «Укртатнафти».

Українська сторона протягом декількох років оспорювала правомірність передачі компаніям SeaGroup International (США) і Amruz Trading (Швейцарія) 18,3% акцій "Укртатнафти".

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належать державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».