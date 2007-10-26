ВАСУ виніс рішення у справі ”5 політичних сил проти ЦВК” (розширена)

Вищий адміністративний суд України не виявив у діях Центральної виборчої комісії порушень при встановленні результатів дострокових парламентських виборів, які відбулися 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів ВАСУ, таким чином відмовивши у задоволенні позовних вимог п’яти політичним партіям, які звернулися з позовом до ЦВК.

Суд своєю ухвалою постановив, що ЦВК при встановленні результатів позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року діяла правомірно і дотримувалася чинного законодавства.

Зокрема, згідно з ухвалою ВАСУ, протокол Центрвиборчкому від 15 жовтня 2007 року про встановлення результатів виборів у своєму підсумку повністю відповідає змісту протоколів окружних виборчих комісій та закордонного виборчого округу. При цьому, ці протоколи не були раніше скасовані Центральною виборчою комісією або судами.

Виходячи з цього, суд прийшов до висновку, що до компетенції ЦВК не відноситься питання про перерахунок голосів, або визнання виборів недійсними, на що вказували позивачі.

Крім того, суд не знайшов порушення у діях ЦВК під час складання списків виборців. Зокрема, у цьому питанні позивачі вказували, що Центральна виборча комісія відсторонилася від процесу складання списків виборців. Суд у своїй ухвалі вказав, що до процесу складання списків виборців та їх уточнення мали відношення виключно робочі групи органів місцевої влади.

Крім того, суд не отримав від позивачів фактів підкупу виборців, які мають бути встановлені судом, йдеться в ухвалі ВАСУ.

Згідно з ухвалою, ЦВК у повній мірі виконала свій обов’язок щодо забезпечення надання суб’єктам виборчого процесу рівного доступу до ЗМІ за рахунок державних коштів.

Своєю ухвалою Вищий адміністративний суд України скасував заборону на публікацію офіційних результатів виборів у газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос України”.

Ухвала ВАСУ вступає в силу з моменту її оприлюднення, є остаточною і не підлягає оскарженню.

Копію рішення усі сторони судового процесу зможуть отримати 29 жовтня, повідомив головуючий в суді Олександр ПАСЕНЮК, який зачитував ухвалу Вищого адміністративного суду України.

Як повідомляв УНІАН, Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, Комуністична партія України, Всеукраїнська партія народної довіри та Партія вільних демократів просили суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невжиття заходів щодо усунення порушень; а також вимагали провести перерахунок голосів.